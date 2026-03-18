Мошенники начали обзванивать россиян от имени центрального аппарата ФНС

Аферисты стали звонить потенциальным жертвам с городского номера, представляться сотрудниками центрального аппарата ФНС и убеждать в том, что во время камеральной проверки банковских счетов нашли «оборот средств, превышающий официальные источники доходов». Об этом предупредили эксперты компании Angara Security в беседе с РИА «Новости» .

Для «решения вопроса» жертву приглашают в территориальное управление или центральный офис ФНС с банковскими выписками. Также предлагают «погасить» задолженность с помощью QR-кода, который присылают на электронную почту или в мессенджер.

Специалисты напомнили, что срок сдачи деклараций 3-НДФЛ за 2025 год истекает 30 апреля. Подать документы можно в местное отделение ФНС по месту жительства либо через личный кабинет на сайте службы.

«Камеральная налоговая проверка длится три месяца с момента подачи декларации, информация о ее начале и об итогах поступает в личный кабинет налогоплательщика», — сказал агентству эксперт по кибербезопасности компании Никита Новиков.

В компании подчеркнули, что из вышестоящих органов ФНС налогоплательщикам не звонят — их задачи включают контроль и координацию нижестоящих структур. Центральный аппарат занимается фискальной политикой и разработкой методик, а не разбирательствами с долгами граждан. Все звонки и сообщения с требованиями немедленно перевести деньги нужно расценивать как мошенничество.

Ранее 19-летняя жительница Москвы отдала мошенникам драгоценности на 106 миллионов рублей. Аферисты позвонили ей и представились сотрудниками разных организаций, требуя код из СМС.