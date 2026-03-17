Москвичка отдала мошенникам драгоценности родителей на 106 миллионов рублей

В Москве 19-летняя девушка под давлением мошенников передала им деньги и ценности родителей на сумму около 106 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба УВД по СЗАО.

Сначала аферисты позвонили жертве, представившись сотрудниками разных организаций, и выманили код из СМС. После этого они запугали девушку, заявив, что от ее имени якобы финансируется незаконная деятельность, и убедили «задекларировать имущество».

Узнав, что в квартире находятся два сейфа, мошенники потребовали открыть их. Когда девушка сказала, что не знает кодов, злоумышленники уговорили ее впустить домой своих «представителей». Приехавшие трое мужчин вскрыли сейфы и забрали наличные, украшения, дорогие часы и скрылись.

Полицейские задержали четверых подозреваемых — троих мужчин и одну девушку в возрасте от 21 до 28 лет.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров сообщил, что злоумышленники перешли на новый уровень обмана.