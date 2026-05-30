Мошенники начали обманывать школьников по схеме с пересдачей экзаменов

Мошенники придумали новую схему обмана — они предлагают школьникам платную пересдачу экзаменов или исправление результатов. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

Аферисты начали связываться с подростками после объявления полученных баллов. Они убеждают школьников, что могут «договориться» об исправлении оценок через «своего человека» в региональной комиссии, добавил юрист.

По его словам, схему стали чаще применять на фоне появления фейков апелляционных документов, подготовленных с использованием нейросетей.

Ранее эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов предупредил россиян об аферистах, которые выдают себя за представителей ресторанов и владельцев загородных домов. Мошенники обещают организовать выпускной и скрываются с деньгами.