Эксперт по кибербезопасности Ульянов предупредил о мошенничестве с организацией выпускных

Учебный год в российских школах подошел к концу, и теперь девятиклассники и одиннадцатиклассники готовятся к экзаменам и выпускным вечерам. Для родителей и учеников это значимое событие, но оно также привлекает внимание мошенников. Эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов сообщил Общественной службе новостей , что уже зафиксированы случаи мошенничества, связанные с организацией выпускных.

Злоумышленники выдают себя за представителей ресторанов, организаторов экскурсий и владельцев загородных домов, предлагая родителям выгодные цены, а затем скрываются с деньгами.

Выпускные в российских школах в 2026 году назначены на 27 июня. Многие родители уже сейчас озабочены организацией праздника для своих детей. На рынке формируется ажиотажная ситуация — резкий рост спроса провоцирует рост цен. Этим и пользуются мошенники.

«Уже пошли первые звоночки — появилось большое количество случаев мошенничества, и как будто бы даже больше, чем в предыдущие годы, связанных с организацией различных мероприятий на выпускной», — говорит аналитик.

Мошенники имитируют самые разные услуги: аренда ресторанов и загородных домов, организация экскурсий и многое другое. Они распространяют фальшивые предложения через соцсети, мессенджеры и форумы.

Ульянов отметил, что в последние годы злоумышленники начали использовать ИИ-агентов, которые сами находят нужные чаты и группы и публикуют в них мошеннические объявления.