Мошенники начали чаще убеждать жертв брать микрокредиты

Из-за усиления борьбы с мошенничеством аферисты перешли в офлайн-каналы. С начала 2025 года телефонные обманщики стали чаще убеждать россиян брать займы в микрофинансовых организациях. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка, заявление процитировало РИА «Новости» .

«По данным „Сбера“, телефонные мошенники с начала 2025 года стали реализовывать схемы обмана, в которых направляют россиян за займами в микрофинансовые организации», — заявили в банке.

Системы противодействия мошенничеству все больше совершенствуются, поэтому аферистам стало труднее обманывать жертв. Приходится придумывать новые преступные схемы.

«Таким образом, злоумышленники сосредотачивают свои усилия на схемах с хищением наличных и ценностей», — заявили в Сбере.

Когда аферисты отправляют человека в микрофинансовые конторы, то получают меньше, чем могли бы украсть старым способом. При этом достать деньги в микрозаймах проще. Также если жертва находится под влиянием, мошенники могут заставить ее напасть на МФО и ограбить организацию.

Ранее стало известно, что в Одессе телефонные аферисты учат подчиненных объяснять украинский акцент. Потенциальным жертвам заявляют, что говорящий якобы приехал в Москву из Ростова на заработки.