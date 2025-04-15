Депутат Немкин предостерег россиян от использования открытых Wi-Fi-сетей

Публичные точки доступа в интернет, беззащитные перед атаками мошенников, позволяют злоумышленникам воровать персональные данные пользователей. Об этом предупредил член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT.