Депутат Немкин предостерег россиян от использования открытых Wi-Fi-сетей

Публичные точки доступа в интернет, беззащитные перед атаками мошенников, позволяют злоумышленникам воровать персональные данные пользователей. Об этом предупредил член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT.

По словам парламентария, безопаснее пользоваться мобильными устройствами как точкой доступа, избегать сомнительных точек с открытыми названиями и следить за обновлениями программного обеспечения. Цифровую гигиену необходимо соблюдать каждому россиянину, подчеркнул Немкин.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте