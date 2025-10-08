Мошенники перешли на легенду оцифровки архивов для обмана россиян

Нацеленные на получение личных данных россиян мошенники перешли на новую уловку: теперь при звонке потенциальным жертвам они представляются сотрудниками различных ведомств, которые проводят оцифровку архивных документов, и для сверки данных просят продиктовать конфиденциальную информацию. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В ведомстве добавили, что предварительно мошенники добавляют россиян в поддельный чат в мессенджере. Сначала предлагают передать данные через специальный бот, а если потенциальная жертва упрямится, то ей начинают звонить.

После получения необходимых данных злоумышленники включают легенду о взломе аккаунтов и переводе денег с банковских счетов террористическим организациям. Заканчивается все тем, что напуганная жертва соглашается на транзакцию всех накоплений на «безопасные счета». В пресс-службе заявили, что только за сентябрь выявили десятки таких преступлений.

Кроме выманивания личных данных, мошенники также втягивают россиян в финансовые пирамиды, предлагая им купить схему выигрыша в лотерее. Сначала потенциальная жертва получает электронное письмо со ссылкой на закрытый чат с платным входом, где якобы лежат необходимые материалы. После перевода пострадавший понимает, что его обманули. В качестве компенсации злоумышленники предлагают перепродать доступ в чат другим людям, чтобы вернуть средства.