Мошенники начали массово разводить россиянок в дни рождения

Мошенники начали обманывать девушек в их дни рождения. Аферисты звонят именинницам, представляясь службой доставки. Они обещают привезти подарки и цветы от близких, сообщил Telegram-канал Shot .

«Телефонные разводилы начали применять новую действенную схемку. Они дожидаются дня рождения жертвы и начинают названивать ей с самого утра. Говорят, что им заказали подарок и нужно согласовать дату доставки», — отметили авторы публикации.

От кого — не уточняют, ведь это сюрприз. Девушки не подозревают подвоха и с радостью диктуют свои паспортные данные и актуальный адрес.

После этого приходит СМС с кодом для «подтверждения доставки». Кто-то успевает опомниться, а кто-то вместо подарков на день рождения получает минус на карте.

Ранее в ЦБ России предупреждали, что мошенники стали массово звонить россиянам и маскироваться под курьеров, чтобы получить одноразовые банковские коды. Когда человек говорит, что ничего не заказывал, мошенники утверждают, что покупка была оформлена в подарок. Для подтверждения называют полное имя, фамилию и адрес доставки получателя.