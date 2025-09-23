Мошенники начали маскироваться под курьеров и просить коды из СМС

Мошенники стали массово звонить россиянам и маскироваться под курьеров, чтобы получить одноразовые банковские коды. Об этом заявила пресс-служба ЦБ России.

«Злоумышленники звонят людям под видом сотрудников популярных маркетплейсов или курьеров. Они сообщают о доставке уже оплаченного товара и просят подтвердить получение», — заявили в банке.

Когда человек пытается объяснить, что ничего не заказывал, то аферисты отмечают: покупку оформили в подарок. Для убедительности называют полное ФИО и адрес доставки получателя. Затем под предлогом подтверждения места вручения заказа просят назвать код из СМС.

На самом деле это пароль от приложения банка. Он нужен мошенникам для доступа к финансам жертвы.

В ЦБ предупредили, что настоящие сотрудники маркетплейсов не спрашивают коды из СМС и паспортные данные человека. Самое верное действие при таком звонке — прекратить разговор. Сообщать коды из пуш-уведомлений или сообщений никому нельзя.

Ранее россиян предупредили о мошенниках на сайтах знакомств. Аферисты часто ищут «спутника» в конкретном городе, но сами живут за границей.