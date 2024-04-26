Мошенники начали массово обманывать ветеранов перед 9 Мая | 360°

26 апреля 2024, 10:15
Мошенники начали массово обманывать ветеранов перед 9 Мая
Представитель МВД Волк: мошенники начали обманывать ветеранов перед Днем Победы
Перед 9 Мая активизировались мошенники. Аферисты пытаются обмануть ветеранов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Выявлены ресурсы, созданные злоумышленниками специально ко Дню Победы, на которых ветеранам обещают единовременные выплаты в размере от 50 до 300 тысяч рублей», — указала она.
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Мошенники требуют от ветеранов быстро принимать решения, чтобы в панике они не успели опомниться. Для этого аферисты устанавливают на сайтах финальную дату, до наступления которой якобы можно получить деньги. А необходимым условием указывают «оплату комиссии» и введение данных банковской карты.
Волк подчеркнула, что это очередная мошенническая схема. Она отметила, что аферисты идут на все, чтобы завладеть сбережениями россиян, особенно ветеранов.
Представитель МВД призвала проявлять бдительность, а также разговаривать с пожилыми родственниками и предупреждать их о подобных ситуациях.
День Победы 9 мая
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