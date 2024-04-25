Россиянам рассказали, как часто аферисты крадут аккаунты в Сети | 360°

Общество 25 апреля 2024, 22:00 Россиянам рассказали, как часто аферисты крадут аккаунты в Сети «Одноклассники»: две трети россиян сталкивались с попытками кражи их аккаунтов Пресс-служба соцсети «Одноклассники»

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Две трети россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунт в интернете, причем чаще всего аферистов интересовали аккаунты личной почты, банковские приложения или мессенджеры. К такому выводу в ходе исследования пришли сервис Работа.ру и социальная сеть «Одноклассники».

Так, 67% россиян сталкивались с попытками кражи своих аккаунтов. Больше всего атак приходится на соцсети (66%), личную почту (35%) и банковские приложения (28%). Также злоумышленники пытаются украсть данные мессенджеров (12%) и рабочей почты (8%).

Аналитики отметили, что чаще всего доступ к сервисам мошенники получают благодаря утечкам на сторонних ресурсах.

Один из методов, используемых аферистами, заключается в подборе паролей с помощью автоматического перебора различных комбинаций и символов. Нередко они применяют фишинг-атаки, предлагая вредоносные ссылки под видом известных ресурсов.

Руководитель направления по защите пользователей в «Одноклассниках» Ярослав Полин отметил, что около 99% всех взломов личных аккаунтов являются массовыми.

«Поэтому мы советуем не пренебрегать безопасностью даже если в аккаунте есть только номер телефона и личная почта. Взломанные аккаунты используют для рассылки спама, фишинга и других мошеннических схем», — пояснил он.

По словам эксперта, полученные базы данных аферисты пополняют развернутой информацией о человеке и используют для настройки спам-рассылок.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, 60% респондентов заявили, что не переходят по подозрительным ссылкам, 56% не делится кодами, а 51% пользуются только сложными паролями, а еще часть опрошенных приобретает товары только на проверенных интернет-сайтах.