Мошенники начали красть деньги через NFC на Android-смартфонах

«Известия»: мошенники используют NFC для перевода денег жертвы на свои счета

Половина всех дистанционных хищений с помощью вредоносных программ во второй половине 2025 года пришлась на кражи через NFC на смартфонах с Android. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на МВД, добавив, что тенденция сохранилась и в 2026 году.

По этой схеме злоумышленники убеждают жертву снять наличные с карт. Затем под предлогом перевода на безопасный счет мошенники просят установить программу-троянец, маскирующуюся под банковское приложение, которое запрашивает и получает доступ к NFC-модулю телефона.

«Жертва мошенников убеждена, что привязанная к NFC карта — его собственная. Однако вредоносное приложение подключает к NFC-модулю карту мошенников», — пояснил собеседник издания Денис Ушаков.

После этого человека убеждают внести наличные через банкомат, приложив телефон к считывателю. Деньги в итоге зачисляются на карту злоумышленников, привязанную к NFC смартфона жертвы.

По данным авторов статьи, банковские антифрод-системы уже начали учитывать подобные уязвимости технологии NFC.

Наряду с этим, в России начали набирать популярность мошеннические схемы с QR-кодами на фоне усиления антифрод-контроля со стороны банков. Злоумышленники распространяют фальшивые QR-коды через бумажные квитанции за коммунальные услуги или штрафы.