Мошенники нашли, чем оправдать свой украинский акцент

В Одессе телефонные мошенники учат подчиненных объяснять «немосковский» акцент происхождением из Ростова-на-Дону. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы подпольного движения Stop Grave.

Активисты внедрились в одну из преступных групп и получили доступ к учебному пособию. В нем содержится пример диалога с потенциальной жертвой.

«Я с Ростова сам. Работаю в Москве. Я ведь не должен как москвич обязательно общаться с вами», — такой фразой звонящий должен отвечать на вопрос о том, почему у него не московский говор и откуда он.

Ранее куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова предупредила, что разговоры с мошенниками даже в шутку крайне опасны. Она порекомендовала поскорее класть трубку.