Мошенники начали активно использовать схему поддельных рабочих чатов

Мошенники пристрастились к использованию поддельных чатов — в качестве жертв чаще всего выбирают сотрудников образовательных и медицинских учреждений. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД.

В управлении отметили, что работники получают приглашение в чат в мессенджере с названием его организации. В некоторых беседах даже могут быть фейковые страницы коллег, а иногда действительно приглашают других сотрудников, которые тоже не подозревают о подмене.

«В чате появляется аккаунт, имитирующий руководителя (директора, завуча, главврача и так далее). От его имени поступает срочное указание, например зарегистрироваться в определенном „корпоративном“ боте для важной задачи или получения данных», — заявили в ведомстве.

Для выполнения указания пришлют код в СМС-сообщении, который будет якобы необходимо назвать. Когда жертвы сообщают комбинацию, их данные переходят мошенникам.

По информации УБК МВД, мошенники не просто так ищут жертв в сферах здравоохранения и образования. Сделать их фейки в мессенджерах или узнать место работы проще всего.

«Информация о сотрудниках (ФИО, должности, иногда даже фотографии) часто публикуется на официальных сайтах учебных заведений и больниц/поликлиник», — отметили в управлении.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил принять новый пакет мер по борьбе с аферистами. Среди них есть возможность подачи заявления о мошенничестве через «Госуслуги».