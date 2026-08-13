Мошенники изучают страхи потенциальной жертвы через соцсети

Аферисты изучают страхи своих жертв через открытые данные и соцсети. Об этом рассказала глава городского онлайн-проекта «Перезвони сам» московского департамента информационных технологий Валентина Шилина в беседе с РИА «Новости» .

«Мошенники собирают информацию о вас из открытых источников и социальных сетей, анализируют ваши страхи и то, на что вы сильнее всего реагируете», — сказала она.

По словам эксперта, человек сам невольно может выдать такую информацию о себе. Когда злоумышленники узнают его уязвимые места, то выстраивают максимально убедительную легенду для обмана. Однако все мошеннические приемы объединяет один фактор — они всегда выглядят как срочная проблема, которая требует немедленной реакции.

Шилина объяснила, что мошенники воздействуют на эмоции, создавая искусственную спешку или пытаются сыграть на желании человека получить что-то бесплатно.