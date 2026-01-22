Мошенники готовятся атаковать владельцев дачных участков: под угрозой 10 тысяч СНТ
Smart Business Alert: телефонные мошенники готовят атаку на дачников
Телефонные мошенники готовятся к массовым атакам на владельцев загородных участков в России. Об этом со ссылкой на данные Smart Business Alert сообщила Lenta.Ru.
Аналитики сервиса обнаружили выгрузку парсинга по 10 тысячам российских СНТ, что может свидетельствовать о готовящейся атаке аферистов на владельцев участков. По их мнению, Злоумышленники могли получить информацию о юрлицах СНТ, в том числе адрес, ИНН, телефон, электронную почту.
Эксперты предупредили, что аккаунты россиян подвергнутся взлому с помощью подбора паролей из утекших баз. Также мошенники могут перерегистрировать «брошенные» электронные почтовые ящики и использовать их в преступных схемах.
Аналитики призвали владельцев дач соблюдать осторожность и всегда уточнять информацию, поступающую даже с внешне легитимных адресов или номеров по альтернативным каналам связи.
Ранее эксперт Андрей Рыбников предупредил, что аферисты могут использовать данные из резюме для своих целей. По его словам, соискатели рискуют, публикуя в общем доступе точные даты начала и окончания работы в каждой компании, имена заказчиков и описание рабочих проектов.