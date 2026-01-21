Киберэксперт Рыбников предупредил, что резюме может стать оружием в руках мошенников

Мошенники могут использовать данные из резюме для своих целей. Каждая деталь в резюме может стать кирпичиком для построения убедительной легенды и проведения атаки. Об этом в беседе с RT предупредил преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

По его словам, злоумышленники не рассылают тысячи писем — они пишут одно, выдавая себя за коллегу, бухгалтера или системного администратора.

«Главная опасность кроется в излишней откровенности. Подробное описание рабочих проектов с упоминанием внутренних систем, имен заказчиков или номеров контрактов — это готовый сценарий для звонка», — рассказал эксперт.

Также рискованно указывать точные даты начала и окончания работы в каждой компании. Эта информация позволяет мошеннику точно рассчитать время для фишинговой атаки.

Рыбников посоветовал пересмотреть раздел с контактами. Указание корпоративной электронной почты раскрывает текущего работодателя, а ссылки на социальные сети — личную жизнь. Даже увлечения могут сыграть против вас.