Мошенники для получения кода из СМС прикинулись операторами «Почты России»

Звонящие россиянам мошенники придумали новую схему для получения кода из СМС. Теперь они сообщают, что пришедшие потенциальной жертве данные необходимы для оформления доставки посылки. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

Там подчеркнули, что работающие в компании операторы никогда не просят клиентов диктовать пришедший на смартфон код в СМС.

«Если вам поступают звонки якобы от имени компании с просьбой сообщить код из СМС для оформления реестра или доставки — это мошенники», — заявили в пресс-службе.

МВД предупредило россиян в преддверии распродаж «Черной пятницы» о возвращении мошенников к схеме обмана под названием «Мамонт», жертвами которой могут стать покупатели на маркетплейсов.

В ведомстве заявили, что теперь злоумышленники под предлогом выгодной покупки или оформления доставки просят жертв установить на свой смартфон специальное приложение, которое позиционируют в качестве площадки для оформления сделки с усиленной безопасностью.

В самой программе есть специальный троян. Он способен перехватывать данные банковских карт, а также подтверждающие списания денег со счета СМС-сообщения.