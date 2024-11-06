Россиян предупредили о возвращении мошенников к старой схеме обмана при покупках

МВД: мошенники вернулись к схеме «Мамонт» с обманом на маркетплейсах

Российские мошенники вернулись к популярной в 2019 году схеме обмана владельцев банковских карт, которая получила название «Мамонт». О способе выманивания денег у доверчивых граждан и как не стать жертвой злоумышленников сообщила п ресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В ведомстве пояснили, что раньше при помощи схемы «Мамонт» мошенники похищали деньги и данные карт у клиентов маркетплейсов под предлогом оформления покупок или доставки товаров.

Теперь способ обмана злоумышленники модернизировали. Они больше не просят вводить данные банковских карт и не отправляют ссылки на фишинговые сайты. Вместо этого они присылают собственное мобильное приложение, которое позиционируют в качестве площадки для безопасной сделки.

Установленная внутри вредоносная программа-троян способна перехватывать данные банковских карт, а также поступающие СМС-подтверждения о списании средств с банковских счетов.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники взяли на вооружение для обмана россиян искусственный интеллект, который подделывает голоса умерших родственников. По словам создателей преступной схемы, тибетские монахи якобы научились связываться с умершими, но потусторонний роуминг дорогой, поэтому за минуту звонка придется выложить крупную сумму.