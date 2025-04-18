Мошенники без моральных границ атаковали россиян перед Пасхой

В Telegram обнаружили мошеннические боты, которые под видом пасхальных розыгрышей выманивают у пользователей личные данные и подписывают их на каналы, связанные с финансовыми схемами. Об этом рассказали «Известиям» специалисты по кибербезопасности.

По их словам, злоумышленники создали как минимум 11 ботов, внешне оформленных в праздничной стилистике — с названиями вроде «Пасхальные яйца» и другими, содержащими отсылки к Пасхе. Эти аккаунты обещают призы или подарки, включая Premium-подписки от имени известных сервисов и даже крупных маркетплейсов.

Для получения «приза» пользователя просят подписаться на ряд Telegram-каналов, которые в большинстве случаев продвигают инвестиционные мошенничества. В некоторых случаях боты запрашивают номер телефона и код подтверждения — это используется для перехвата аккаунта.

Аналитики отметили, что такие схемы нацелены не только на взрослых, но и на детей: например, через обещания «пасхального подарка» в игре Roblox. Распространяют ссылки на ботов и через сторонние ресурсы, заманивая доверчивых россиян в расставленные сети в Telegram.

Боты с пасхальной тематикой появились недавно, но уже собрали более 120 тысяч взаимодействий. Некоторые из фейковых аккаунтов напрямую крадут профили россиян.

Ранее мошенники придумали схему обмана с демонстрацией экрана жертвы.