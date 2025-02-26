Мошенники активизировались после старта нового сезона Hamster Kombat

В российском сегменте интернета заметили рост фишинговых активностей, связанных с мобильной игрой Hamster Kombat. Об этом сообщили «Известия» .

Злоумышленники создают фейковые каналы в Telegram, поддельные сайты, рассылают спам-сообщения с обещаниями «уникальных стратегий», «бесплатных монет» или «эксклюзивных обновлений».

Глава департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров отметил, что аудитория игры расширилась до нескольких десятков миллионов человек.

«Тактика мошенников включает использование фейковых сообществ для сбора данных, таких как пароли, логины, секретные фразы криптокошельков. А также различные поддельные конкурсы, боты для майнинга криптовалюты HMSTR, мнимые улучшения для игры, которые загрузят на смартфон жертвы троян», — сообщил Бедеров.

Эксперты призвали критически относиться к любой информации в Сети, включить двухфакторную аутентификацию аккаунтов в мессенджере, установить надежную защиту и никому не сообщать одноразовые коды для авторизации.

Ране московский школьник передал аферистам 200 миллионов рублей.