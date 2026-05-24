Мошенничество с обещаниями гарантированного заработка перекочевало в мессенджеры

ТАСС: мошенники добавляют россиян в закрытые каналы об инвестициях

Россиян начали обманывать через закрытые каналы об инвестициях с гарантированным доходом. Мошенники без спроса добавляют их в чаты и выманивают деньги, сообщил ТАСС .

В закрытых каналах в Telegram аферисты рекламируют псевдоинвестиции под гарантированный высокий доход. После добавления они предлагают новым пользователям внести любую сумму.

Со временем инвесторов убеждают повышать ставки. Под разными предлогами у них выманивают деньги, не предоставляя обещанной прибыли.

Ранее мошенники взялись за домашних животных. Киберполиция России рассказала о массовых случаях обмана через объявления о продаже щенков, сборы на лечение питомцев и несуществующие ветаптеки. Одна порода фигурировала в обманных схемах чаще остальных.