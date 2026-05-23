Мошенники взялись за домашних животных. Россиян предупредили об обмане

Киберполиция МВД России предупредила о фейковых объявлениях о продаже щенков

Мошенники начали наживаться на россиянах через фейковые объявления о продаже щенков. В обманных схемах используют чужие фото и сгенерированные изображения, сообщила пресс-служба управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Количество обманных схем, ориентированных на владельцев домашних животных, возросло. Мошенники используют фейковые объявления о продаже животных, ложных сборах на лечение, ненастоящих ветеринарных аптеках и якобы найденных питомцах.

Потенциальным покупателям аферисты, по информации киберполиции, предъявляют фальшивые документы на питомцев, ненастоящие отзывы, сгенерированные либо украденные фотографии. Одной из самых распространенных в 2025 году приманок стали щенки породы кавалер кинг чарльз спаниель.

«Любые просьбы о срочной предоплате, переводе денег „за бронь“, „доставку“ или „лечение“ без возможности проверить информацию — серьезный повод насторожиться», — предупредили правоохранители.

