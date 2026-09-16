Доступ к мощам святителя Спиридона Тримифунтского возобновят 17 сентября в 8:00

Доступ в очередь к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя 16 сентября закрыли в 20:30, его возобновят в четверг в 8:00. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

На пике в 15:30 очередь растянулась до Парка Культуры, расчетное время ожидания составляло около 7 часов. Верующим помогали волонтеры, беременных женщин, семьи с детьми и людей с ограничениями здоровья пропускали в ускоренном порядке.

Накануне, 15 сентября, святыне поклонились 35,2 тысячи паломников. Десница святителя будет находиться в российской столице до 14:00 20 сентября.

Почему верующие так почитают святителя Спиридона и как подготовиться к паломничеству — в материале 360.ru.