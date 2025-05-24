Морской порт Петропавловск-Камчатского конфисковали как коррупционный актив

Во Владивостоке Ленинский районный суд по иску Генпрокуратуры конфисковал коррупционные активы у экс-чиновников и бизнесменов Камчатского края в пользу государства. Об этом сообщил «Коммерсант» .

В доход государства взыскали имущество, приобретенное коррупционным путем. В числе 65 ответчиков, из которых 46 оказались физическими лицами, указаны бывший зампредседателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь, замминистра имущественных и земельных отношений края Владимир Балакаев и депутат заксобрания Александр Иванчей.

Среди конфискованных активов — АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», десятки объектов недвижимости и морские суда на сумму более 30 миллиардов рублей.

«Капитализация активов транспортного узла в порту Петропавловска-Камчатского, контролируемого ответчиками, в иске оценивается в 16,7 миллиарда рублей», — уточнил «Коммерсант».

Ответчики уже заявили, что претензии генпрокуратуры являются необоснованными, они будут обжаловать решение суда.

Надзорное ведомство в своем иска указало, что ответчики приобрели и управляли предприятиями для личной выгоды, нарушив законы о противодействии коррупции. При этом они не декларировали доходы, а успехи в бизнесе стали возможны благодаря покровительству чиновников.

Дело поступило в суд 9 декабря 2024 года.

Ранее суд в Приморье арестовал более 60 объектов недвижимости во Владивостоке по иску Генпрокуратуры. Надзорное ведомство действовало в интересах Минобороны, требуя признать недействительными сделки по продаже принадлежащих ему объектов.