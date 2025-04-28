Суд арестовал 60 участков в Приморье по иску в интересах Минобороны

Арбитражный суд Приморья арестовал более 60 объектов недвижимости во Владивостоке. Решение было принято по иску Генпрокуратуры, действующей в интересах Минобороны. Информация об этом появилась в картотеке суда .

В числе ответчиков — приморские компании, Минфин России, администрация Владивостока и министерство имущественных отношений Приморского края.

Генеральная прокуратура намерена признать недействительными сделки по продаже объектов, принадлежащих Министерству обороны.

В частности, предлагается взыскать с ОАО «Федеральный центр логистики» в пользу ООО «СЗ „Бархат“ 29,5 млн рублей, а с Министерства финансов Российской Федерации в пользу ООО „Каталея“ — около 38 млн рублей.

Предварительное судебное заседание по иску назначено на 23 мая.

Ранее Министерство обороны подало в суд иск к Научно-исследовательскому машиностроительному институту имени В. В. Бахирева о взыскании более 29 миллионов рублей. Предприятие разрабатывает артиллерию и снаряды для нужд Вооруженных сил.