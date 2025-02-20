Морозы в Свердловской области продлятся до воскресенья

Холодная температура в Свердловской области сохранится до конца недели. Об этом сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге» .

«Холодные ночи в южной половине области сохранятся до конца недели», — сказал он.

По его данным, в ближайшие дни в регионе будет до -30 градусов мороза. Потепление может прийти только к понедельнику.

Также похолодание до -30 градусов прогнозировали в Челябинской области. По данным специалистов, на этой неделе после обильных снегопадов в регионе начнутся морозы. При этом средняя температура в области будет достигать -25 градусов.

Теплые деньки не скоро наступят и в Москве. Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов призвал горожан не ждать ранней весны. В конце февраля в столице и Подмосковье будет оттепель, однако холода могут вернуться к середине марта.