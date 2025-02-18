Похолодание до -30 градусов ожидается в Челябинской области на этой неделе

После обильных снегопадов в Челябинскую область придут 30-градусные морозы. Это произойдет из-за обширного антициклона, передает сайт Ura.ru со ссылкой на данные специалистов регионального Гидрометеоцентра.
Синоптики сообщили, что морозы усилятся в середине недели, местами температура может опуститься до -30 градусов и ниже, отмечает RT.
В ближайшее время снегопады прекратятся, до конца недели установится ясная безветренная погода без осадков. Среднесуточная температура в регионе будет достигать -25 градусов.
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