Похолодание до -30 градусов ожидается в Челябинской области на этой неделе

После обильных снегопадов в Челябинскую область придут 30-градусные морозы. Это произойдет из-за обширного антициклона, передает сайт Ura.ru со ссылкой на данные специалистов регионального Гидрометеоцентра.

Синоптики сообщили, что морозы усилятся в середине недели, местами температура может опуститься до -30 градусов и ниже, отмечает RT.

В ближайшее время снегопады прекратятся, до конца недели установится ясная безветренная погода без осадков. Среднесуточная температура в регионе будет достигать -25 градусов.