Морозы ударят, но ненадолго. Подмосковье ждет волна потепления

В выходные в Москве и Подмосковье начнется похолодание, которое сменится волной потепления. Несмотря на это, температуры в декабре будут отрицательные, рассказала 360.ru метеоролог Татьяна Позднякова.

По ее словам, днем в субботу столбики термометров понизятся в столице до -2 — -4 градусов, а в области — еще ниже. Специалист добавила, что в регионе пройдут снегопады.

«Все модели показывают, что адвекция холодного воздуха сохранится и на следующее воскресенье. Стоит только небу прояснеть, как ветер начнет стихать, морозы начнут усиливаться. Некоторые модели дают, что температура воздуха уже в воскресенье станет хорошо отрицательной: в ночные часы -12 — -13 градусов», — отметила она.

Позднякова уточнила, что период хорошей зимней погоды продлится в регионе недолго.

«Подойдет следующая волна относительно теплой погоды, возможно, от того снега, который у нас выпадет, мало что останется. Но все модели показывают, что и в дальнейшем, до конца декабря, температура будет отрицательной», — подчеркнула она.

Метеоролог добавила, что в Новый год в столице и Подмосковье будет лежать снежный покров.

Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал в Московском регионе снегопады, метель и ночные морозы до -7 — -12 градусов. По его словам, на востоке Подмосковья температура может опуститься до -15 градусов.