Жителей Центральной России ждут ранняя весна и знойное лето

Ведущий метеоролог Евгений Тишковец дал долгосрочный прогноз на начало весны и лето в Центральной России в телеграм-канале . По его данным, февраль в целом будет около климатической нормы, но с холодным началом и относительно теплым финалом.

«Февраль — это обещание весны, завернутое в метель. Недаром за сильные морозы его в народе называли „лютень“», — отметил специалист.

После холодной первой пятидневки температура постепенно выровняется, а заключительная декада февраля будет теплее нормы на 2–3 градуса. При этом метеорологическая весна, то есть устойчивый переход температуры через ноль, в этом году наступит раньше обычного — примерно с середины марта.

По его прогнозу, первый весенний месяц будет аномально теплым, с превышением нормы на 3–4 градуса, что приведет к бурному половодью. Лето ожидается более жарким и засушливым, чем в 2025 году, особенно в июле и августе.

В Москве 1 февраля зафиксировали самые холодные сутки с начала зимы: температура опустилась до -21 градуса.