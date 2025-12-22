Мороз ниже 50 градусов предсказали на Таймыре

Во вторник, 23 декабря, на юге полуострова Таймыр ожидается температура воздуха ниже -50 градусов. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Норильска.

Родителям из Центрального района Норильска, а также Оганера, Талнаха и Кайеркана разрешили не отпускать младшеклассников в школу. Осадков в районе не ожидается, скорость ветра — до восьми метров в секунду. Возможен сильный гололед.

Ранее информагентство Ura.ru сообщило о грядущих сильных морозах в Пермском крае. В краевом центре температура ночью может опуститься до -35, а в отдельных городах, таких как Кудымкар или Чермоз, и до -40. Облаков на небе почти не будет, ветер ожидается слабый. К вечеру четверга в регионе начнется потепление.