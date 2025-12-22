В Пермском крае на этой неделе ударят сильные морозы

В ночь на четверг, 25 декабря, в Пермском крае ожидается существенное понижение температуры. В Перми она может опуститься до −35 градусов, а в северных и некоторых центральных районах, включая Кудымкар и Чермоз, есть вероятность снижения температуры до −40 градусов, написало Ura.ru .

«Днем 25 декабря в Перми прогнозируется около −30 градусов, по территории края — в пределах −28…−33 градусов», — отмечают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале. По их словам, к вечеру начнется постепенное потепление с северо-западных районов.

Утром в среду, 24 декабря, в Перми температура будет в диапазоне от −30 до −32 градусов, а на севере края опустится до −35…−38 градусов. Атмосферные условия будут характеризоваться слабым ветром, малой облачностью и морозным туманом.