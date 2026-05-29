Моря на юге России прогреются к середине июня

Температура воды в Черном и Азовском морях поднимется до комфортных для купания температур к середине июня. Об этом сообщил ТАСС .

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала изданию, что к концу первой декады температура воды в Черном море достигнет +22 градуса.

«С 1 июня в Крыму устанавливается теплая погода до 25 градусов», — подчеркнула она.

По ее словам, вода прогревается быстро при солнечной погоде. На южном побережье температура в море составляет от +11 градусов, в Керченском проливе — до +20, а в Севастополе — +18.

В Евпатории на пляжах уже можно встретить отдыхающих.

