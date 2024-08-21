Мордовия передала гуманитарную помощь Каланчакской ЦРБ в Херсонской области

Фото: РИА «Новости»

Делегация Мордовии и глава республики Артем Здунов посетили Центральную районную больницу в Каланчаке Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба руководителя Республики Мордовия.

В медучреждение подшефного поселка мордовские визитеры привезли гуманитарную помощь — лекарства и новое оборудование. В ЦРБ работает восьмая бригада специалистов из Мордовии.

«Увидел, как много людей обращаются к нашим врачам. Их самоотверженный труд здесь очень ценят», — прокомментировал глава региона.

Здунов уделил особое внимание детской комнате районной больницы и пообещал, что Мордовия поможет обновить помещение.

Здунов во время визита встретился с главой Херсонской области Владимиром Сальдо. Они проинспектировали работу мордовских ремонтно-строительных бригад, выполняющих задачи в регионе.

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