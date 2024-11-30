Момент рейда полиции на концерте Mayot попал на видео

Правоохранители пришли с обысками в клуб Base на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Здесь планировался концерт рэпера Mayot (Артем Никитин), о проведении рейда сообщила пресс-служба петербургского ГСУ СК в официальном Telegram-канале .

Проверку проводили российские следователи при силовой поддержке полиции и Росгвардии. Правоохранители искали у гостей клуба запрещенные вещества. Посетителей перестали запускать в помещение, тех, кто уже зашел, пока не выпускают. У входа в Base стоят несколько автозаков.

Полиция уже выявила семерых несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. Родителей подростков могут привлечь к административной ответственности.

Ранее после концерта в клубе на Кондратьевском проспекте госпитализировали еще троих подростков с признаками токсического опьянения. Следственный отдел проводит по данному факту процессуальную проверку.

Полиция также провела серию рейдов и в Москве в ночь на 30 ноября. Обыски прошли в том числе и в клубе, где свою знаменитую вечеринку устраивала Анастасия Ивлеева.