Молодым родителям вручили автолюльки в Перинатальном центре Йошкар-Олы

Сегодня празднуется Международный день семей. Семья — это место, где начинается жизнь человека и формируется его личность. Накануне этого праздника в Перинатальном центре Йошкар-Олы прошла церемония вручения автолюлек для малышей. Об этом сообщило ИА МариМедиа .

Награды молодым родителям вручали начальник управления Госавтоинспекции Владимир Мухачев, начальник отдела дорожной деятельности Минтранса Татьяна Никитина, начальник отдела охраны материнства и детства Минздрава Галина Мурзаева и заместитель главного врача Перинатального центра Наталья Новоселова.

Владимир Мухачев подчеркнул: «С сегодняшнего дня вы несете ответственность за жизнь, здоровье и, конечно, безопасность нового члена семьи. А использование автолюльки — один из лучших способов для родителей быть уверенными в защищенности ребенка в автомобиле».

Такие мероприятия проводятся по инициативе заинтересованных министерств и ведомств с августа прошлого года. За это время детские удерживающие системы получили 20 семей.