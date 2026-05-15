Молодым родителям вручили автолюльки в Перинатальном центре Йошкар-Олы
Сегодня празднуется Международный день семей. Семья — это место, где начинается жизнь человека и формируется его личность. Накануне этого праздника в Перинатальном центре Йошкар-Олы прошла церемония вручения автолюлек для малышей. Об этом сообщило ИА МариМедиа.
Награды молодым родителям вручали начальник управления Госавтоинспекции Владимир Мухачев, начальник отдела дорожной деятельности Минтранса Татьяна Никитина, начальник отдела охраны материнства и детства Минздрава Галина Мурзаева и заместитель главного врача Перинатального центра Наталья Новоселова.
Владимир Мухачев подчеркнул: «С сегодняшнего дня вы несете ответственность за жизнь, здоровье и, конечно, безопасность нового члена семьи. А использование автолюльки — один из лучших способов для родителей быть уверенными в защищенности ребенка в автомобиле».
Такие мероприятия проводятся по инициативе заинтересованных министерств и ведомств с августа прошлого года. За это время детские удерживающие системы получили 20 семей.