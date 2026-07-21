Молодые учителя с 1 сентября получат допподержку благодаря наставничеству

С 1 сентября молодые учителя получат дополнительную поддержку на старте карьеры. Это произойдет благодаря системе наставничества, которая должна стать механизмом развития и передачи опыта, рассказала РИА «Новости» эксперт Минпросвещения России, учитель истории и обществознания Классического пансиона МГУ им. М. В. Ломоносова Анна Борисова.

По ее словам, целью нововведений стала помощь молодым специалистам, а не контроль. Начинающий учитель будет получать поддержку наставника не менее года после начала педагогической деятельности.

Благодаря этому специалисту удастся быстрее адаптироваться к образовательной среде, выстраивать отношения с учениками и родителями, осваивать современные методы обучения.

«Важно, что наставничество в указе рассматривается не как форма контроля, а как механизм поддержки и передачи профессионального опыта», — подчеркнула эксперт.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов.