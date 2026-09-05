Молодежные советы при омбудсменах предложили создать во всех регионах России

Омбудсмен Лантратова: молодежные советы по УПЧ могут создать во всех регионах РФ

Молодежные советы при уполномоченных по правам человека планируют создать во всех регионах России. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Яна Лантратова на Всероссийском молодежном юридическом форуме «Юрслет».

Сейчас молодежный совет работает при федеральном УПЧ, еще в 62 субъектах такие структуры созданы при региональных уполномоченных. Расширение сети должно дать студентам и молодым специалистам возможность участвовать в реальной правозащитной работе.

Лантратова подчеркнула, что деятельность советов не должна ограничиваться формальными заседаниями. Молодые юристы смогут разбирать обращения граждан, участвовать в подготовке предложений и работать с конкретными правовыми проблемами.

«Молодежи не нужно имитировать участие. Ей нужно дать настоящее дело, настоящую ответственность и возможность увидеть результат своего труда», — отметила омбудсмен.