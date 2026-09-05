Молодежные советы при омбудсменах предложили создать во всех регионах России
Омбудсмен Лантратова: молодежные советы по УПЧ могут создать во всех регионах РФ
Молодежные советы при уполномоченных по правам человека планируют создать во всех регионах России. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Яна Лантратова на Всероссийском молодежном юридическом форуме «Юрслет».
Сейчас молодежный совет работает при федеральном УПЧ, еще в 62 субъектах такие структуры созданы при региональных уполномоченных. Расширение сети должно дать студентам и молодым специалистам возможность участвовать в реальной правозащитной работе.
Лантратова подчеркнула, что деятельность советов не должна ограничиваться формальными заседаниями. Молодые юристы смогут разбирать обращения граждан, участвовать в подготовке предложений и работать с конкретными правовыми проблемами.
«Молодежи не нужно имитировать участие. Ей нужно дать настоящее дело, настоящую ответственность и возможность увидеть результат своего труда», — отметила омбудсмен.
По словам Лантратовой, такой подход уже применяли в молодежных проектах во время ее работы в Госдуме. Студенты анализировали обращения граждан и законопроекты, готовили инициативы и представляли их депутатам и экспертам. Шесть предложений участников впоследствии стали федеральными законами, а 46 из 71 выпускника продолжили работу в парламенте.
Омбудсмен также сообщила, что в 2025 году в систему УПЧ поступило более 415 тысяч обращений граждан, включая 128 тысяч федеральному уполномоченному. Более 74 тысяч обращений в федеральный аппарат касались тематики СВО.
Сейчас аппарат сопровождает 26,5 тысячи семей участников спецоперации. За последние месяцы домой вернулись 663 российских военнослужащих. Кроме того, институт УПЧ заключил 51 международное соглашение о сотрудничестве.
Ранее Лантратова анонсировала новый большой обмен военнопленными с Украиной.