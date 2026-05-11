Молодежи раскрыли, как купить собственную квартиру

В России молодежи просто нереально накопить полную сумму для единовременной покупки квартиры, поэтому стоит присмотреться к ипотеке. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал профессор экономического факультета НИУ ВШЭ Николай Берзон.

«Приобретать собственное жилье есть смысл только в ипотеку. Накопить так, чтобы единовременно купить эту квартиру, за несколько миллионов рублей, все зависит еще от размера квартиры, но [одним платежом] — это просто нереально», — сказал он.

Берзон отметил, что зумеры любят жить в арендованном жилье, но это лишь до тех пор, пока у них не родился ребенок. Если появилась семья, то должна быть собственная квартира.

Экономист пояснил, что для покупки жилья лучше выбрать регион с льготной ипотекой. Например, переехать на Дальний Восток. Только там могут возникнуть сложности с работой.

По его словам, в России, к сожалению, не такая высокая мобильность как на Западе и покупка квартиры во многом связана с трудоустройством человека. По этой причине жилье лучше приобретать там, где люди собираются работать.

Берзон также назвал нормальным размер первого взноса по ипотеке. Так банк проверяет и платежеспособность заемщика, и его отношение к финансам — серьезное или нет. Это крайне важно при той же 25-летней ипотеке.

Среди российских регионов, где средняя ставка по ипотеке ниже 6%, оказались Забайкальский и Приморский край, Бурятия, Тыва, Якутия, Сахалинская и Амурская область.