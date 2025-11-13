Молодежь стала чаще венчаться в церкви

Священник Островский заявил, что молодые люди стали чаще венчаться в церкви

Представители поколения Z стали чаще венчаться в церкви и посещать храмы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным журналистов, в течение последних четырех лет в стране зафиксировали повышенный интерес к православию среди молодых людей.

Больше всего молодежи посещает церковь именно в праздничные дни. Например, в Пасху. Об этом Telegram-каналу рассказал священник Павел Островский. По его словам, это результат многолетней просветительской деятельности священников и работы православных ресурсов в Сети.

«Тренд на веру» также подтвердило растущее число православных блогеров в Сети и большой объем церковного контента, где про религию рассказывают «понятным языком». По данным ВЦИОМ, в этом году около 66% россиян идентифицировали себя как православные верующие.

Ранее депутат ГД от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил сделать Пасху и Троицу официальными праздниками. По его словам, принятие такого закона подтвердит приверженность традиционным православным ценностям.