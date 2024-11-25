Мокрый снег с дождем придет в столицу к концу недели

В ближайшую неделю погоду в столице будет определять область повышенного атмосферного давления. Об этом 360.ru рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Погода у нас, скажем так, будет без особых перемен», — отметила специалист.

Столбики термометров в Москве покажут от –1 до –5 градусов, в регионе от –1 до –6 градусов. В понедельник дневная температура останется слабоотрицательной, но уже во вторник, среду и четверг градусники будут на отметке около нуля.

«Небольшой снежок мы ожидаем днем в четверг, 28 ноября, потому что погоду будет определять уже приближающийся атлантический циклон. Температура удержится на уровне около нуля градусов», — добавила метеоролог.

В пятницу тоже ожидаются небольшие осадки. Возможен дождь и мокрый снег. Температура воздуха и в конце рабочей недели, и в начале выходных в ночные часы будет на уровне 0… -5, днем — -3… +2 градуса.

«То есть температура воздуха будет выше климатической нормы где-то на два-три градуса. Никаких существенных снегопадов или существенного количества осадков на этой неделе мы не ожидаем», — подчеркнула Позднякова.

Ранее Позднякова рассказывала, что метеорологическая зима пришла в Москву раньше календарной. Метеоролог отметила, что в Москве редко когда декабрь обходится без хотя бы одной оттепели. Однако сейчас сложно сказать, чего ожидать от погоды в следующем месяце.