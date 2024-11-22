От аномалии к норме — и обратно. Что принесет циклон «Каэтано»
Метеоролог Позднякова: метеорологическая зима придет в Москву раньше календарной
В субботу Москву и Подмосковье атакует циклон «Каэтано». С его приходом выпадет 9-11 миллиметров осадков, начнет формироваться устойчивый снежный покров высотой до четырех-шести сантиметров. Чего еще ждать жителям столицы и области и какой будет погода в последнюю неделю ноября, выяснил 360.ru.
Южный циклон «Каэтано»
На волне холодного фронта где-то над Карпатами действительно сформируется циклон, который будет быстро перемещаться на север, рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Уже в ночь на 23 ноября Москва и область окажутся в зоне его влияния.
«В субботу ожидается снег, местами сильный, где-то мокрый, где-то с дождем, поскольку это все-таки южный циклон. Поднимется метель. Температура воздуха ночью останется прежней. В Москве она будет колебаться от -1 до +1 градуса, а по области — от -1 до +2», — отметила специалист.
Днем столбики термометров покажут в городе и регионе положительные значения: от +1 до +2 градусов. Ночью порывы ветра достигнут 12-15 метров в секунду. Днем ветер поутихнет, но северо-западное направление сохранит.
«Не исключено, что утром в субботу в столице сформируется снежный накат, возможно налипание мокрого снега, гололедица», — уточнила метеоролог.
Атмосферное давление начнет быстро расти. За сутки оно повысится более чем на 20 единиц. В воскресенье существенных осадков не ожидается, так как Москва и Подмосковье окажутся в тылу циклона.
Прогноз погоды на конец ноября в Москве и Подмосковье
На следующей неделе существенных осадков не ожидается, а к концу недели будет сухо. Мороз усилится.
«Если в воскресенье минимальная температура в Москве будет колебаться от -3 до -5 ночью, а днем — от -1 до -3 градусов, что говорит о начале метеорологической зимы, то к середине следующей недели подморозит сильнее», — рассказала Позднякова.
По ее словам, ночью в столице и области температура составит от -6 до -11 градусов, днем — от -1 до -5 градусов. Таким образом, температура воздуха в последнюю неделю ноября приблизится к климатической норме.
«Поскольку температура будет держаться отрицательных значений, выпавший в субботу снег сохранится. Как это и положено, в последней декаде ноября сформируется снежный покров, температура установится отрицательная. Метеорологическая зима настанет немного раньше календарной», — объяснила собеседница 360.ru.
Будет ли оттепель в декабре в Москве и Подмосковье
Редкий декабрь обходится в Москве хотя бы без одной оттепели. Однако пока сложно сказать, чего ждать в декабре, подчеркнула Позднякова.
«Сейчас все модели прогнозируют в декабре температуру с „положительной аномалией“», — подытожила синоптик.