В субботу Москву и Подмосковье атакует циклон «Каэтано». С его приходом выпадет 9-11 миллиметров осадков, начнет формироваться устойчивый снежный покров высотой до четырех-шести сантиметров. Чего еще ждать жителям столицы и области и какой будет погода в последнюю неделю ноября, выяснил 360.ru.

Южный циклон «Каэтано»

На волне холодного фронта где-то над Карпатами действительно сформируется циклон, который будет быстро перемещаться на север, рассказала 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Уже в ночь на 23 ноября Москва и область окажутся в зоне его влияния.

«В субботу ожидается снег, местами сильный, где-то мокрый, где-то с дождем, поскольку это все-таки южный циклон. Поднимется метель. Температура воздуха ночью останется прежней. В Москве она будет колебаться от -1 до +1 градуса, а по области — от -1 до +2», — отметила специалист.

Днем столбики термометров покажут в городе и регионе положительные значения: от +1 до +2 градусов. Ночью порывы ветра достигнут 12-15 метров в секунду. Днем ветер поутихнет, но северо-западное направление сохранит.

«Не исключено, что утром в субботу в столице сформируется снежный накат, возможно налипание мокрого снега, гололедица», — уточнила метеоролог.