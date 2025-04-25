Мокрый снег и дыхание Арктики. Россиян предупредили о нулевых шансах на теплое начало мая

Теплый апрель завершится полярным аккордом, и в выходные в Москву придет резкое похолодание. Об этом синоптик Евгений Тишковец сообщил у себя в Telegram-канале.

Погода начнет меняться уже в ночь на субботу. Под утро в столице ожидается до плюс четырех градусов, днем воздух прогреется до плюс девяти, а в Подмосковье — до плюс десяти градусов, однако из-за ветра будет казаться прохладнее. Возможны слабые осадки.

«В воскресенье холодное дыхание Арктики станет более ощутимым. В сумерках воздух в Москве остынет до нуля, в окрестностях будут заморозки до минус двух», — рассказал Тишковец.

После полудня температура в городе поднимется до плюс восьми, а в Подмосковье — до плюс девяти, что на пять-семь градусов ниже положенной по климату нормы.

По словам синоптика, завершится апрель довольно холодным аккордом, а в первых числах мая Россию ждет североатлантический циклон.

«Шансы на теплый старт мая — нулевые!» — подчеркнул Тишковец.

Ранее стало известно, что погода в Москве повторила температурный рекорд 1995 года.