Мокрый снег и дыхание Арктики. Россиян предупредили о нулевых шансах на теплое начало мая
Синоптик Тишковец назвал нулевыми шансы на теплое начало мая
Теплый апрель завершится полярным аккордом, и в выходные в Москву придет резкое похолодание. Об этом синоптик Евгений Тишковец сообщил у себя в Telegram-канале.
Погода начнет меняться уже в ночь на субботу. Под утро в столице ожидается до плюс четырех градусов, днем воздух прогреется до плюс девяти, а в Подмосковье — до плюс десяти градусов, однако из-за ветра будет казаться прохладнее. Возможны слабые осадки.
«В воскресенье холодное дыхание Арктики станет более ощутимым. В сумерках воздух в Москве остынет до нуля, в окрестностях будут заморозки до минус двух», — рассказал Тишковец.
После полудня температура в городе поднимется до плюс восьми, а в Подмосковье — до плюс девяти, что на пять-семь градусов ниже положенной по климату нормы.
По словам синоптика, завершится апрель довольно холодным аккордом, а в первых числах мая Россию ждет североатлантический циклон.
«Шансы на теплый старт мая — нулевые!» — подчеркнул Тишковец.
Ранее стало известно, что погода в Москве повторила температурный рекорд 1995 года.