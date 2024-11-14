Мойка78: нужно покупать гирлянды, устойчивые к перепадам напряжения

В преддверии новогодних праздников перед многими встает выбор гирлянд и искусственной елки. На что стоит обратить внимание, рассказала Мойка78 .

При выборе искусственной елки важно обращать внимание на материал, из которого она сделана. Те, что стоят дороже, обычно более долговечные, не имеют запаха. Обычно для их изготовления используют литую резину или полимерный пластик.

Что касается гирлянды, то здесь главное, на что стоит обратить внимание, — это устойчивость к перепадам напряжения. Кроме того, лучше использовать гирлянды только внутри помещений, потому что они не обладают достаточной влагоустойчивостью, чтобы размещать их на улице.