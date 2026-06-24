«Мойка78»: недостаток света и сильный ветер могут стать причиной отсутствия цветения роз

Розы считаются украшением любого сада, но иногда кусты не радуют пышным цветением. Причина часто кроется в неправильном уходе, сообщила «Мойка78» .

Одна из главных ошибок — неправильное место посадки. Розы требуют шесть-восемь часов прямого солнечного света в день. Недостаток света, сильный ветер, сквозняки, близость больших деревьев и построек могут стать причиной отсутствия цветения.

Для посадки стоит выбирать открытое, хорошо освещенное место, защищенное от северных ветров. Идеально — южная или юго-восточная сторона участка. Розы предпочитают плодородную, рыхлую, хорошо дренированную почву с pH 6–7.