Гниение кабачков на грядке — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие садоводы. Существует несколько причин, по которым это происходит, сообщила «Мойка78» .

Один из основных факторов — избыток влаги. Растение чувствительно к переувлажнению, особенно в прохладную и дождливую погоду. Это может привести к застою воды у корней и развитию грибковых заболеваний.

Чтобы избежать проблемы, рекомендуется сократить частоту полива до одного-двух раз в неделю, проводить его обильно, но под корень, и избегать попадания воды на листья и плоды.

Еще одна причина потери урожая — отсутствие опыления. Если женский цветок не был опылен, развитие плода останавливается, и кабачок начинает гнить.