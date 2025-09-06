«Могу переодеть на любой палец». Главу Роскосмоса смутили расспросами о кольце

Глава Роскосмоса Баканов: о кольце стали спрашивать чаще, чем о работе

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, что пресса часто задает ему вопросы об обручальном кольце. Видеозапись беседы опубликовал в своем Telegram-канале журналист Life.ru Александр Юнашев.

Он обратил внимание, что у Баканова есть «умное» кольцо. Репортер спросил, почему тот носит полезное украшение на безымянном пальце.

«Могу переодеть на любой, чтобы никого не смущать. Мне и так про кольцо вопросов больше задают, чем про профессиональную деятельность», — объяснил гендиректор корпорации.

Юнашев пообещал, что в следующий раз будет спрашивать про космическую отрасль.

Ранее Баканов встретился в Хьюстоне с исполняющим обязанности директора NASA Шоном Даффи. Стороны обсудили работу МКС, сотрудничество по лунным программам и тему освоения дальнего космоса. Переговоры стали первой встречей руководителей космических агентств России и США.

Также глава «Роскосмоса» пообщался с экипажем космического корабля Crew Dragon. На аппарате вместе с другими космонавтами полетит россиянин Олег Платонов.