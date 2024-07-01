«Могли бы обойтись без повышения». Почему в Москве выросли тарифы на услуги ЖКХ

Юрист Крохин: что власти Москвы могли не повышать тарифы на услуги ЖКХ

Повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 июля соответствует федеральному законодательству, однако правительство Москвы могло бы избежать подобных мер. На это в беседе с 360.ru указал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юрист Константин Крохин.

Он объяснил, что конкретные индексы повышения тарифов устанавливает каждый субъект России в отдельности.

«Власти регионов, в которых профицитный бюджет, на сегодняшний день могли бы обойтись без повышения тарифов на коммуналку», — заявил юрист.

Он отметил, что в отрасли работают монополисты, испытывающие проблемы с прозрачностью бюджета. Также, по словам Крохина, подорожание услуг ЖКХ влечет за собой рост объема долгов жильцов. Он заметил, что сохранение прежних цен не оказало бы катастрофического влияния на предприятия.

Крохин привел в пример Санкт-Петербург, в котором отказались от этой меры на ближайший год.

Юрист также указал на неэффективность отопления большинства многоквартирных домов. Он отметил, что большое количество тепла уходит через форточки, дыры в стенах или неплотно запертые двери. В лучшую сторону, по мнению Крохина, отличается ситуация с электроснабжением — причиной этого юрист назвал наличие системы индивидуальных счетчиков еще с советских времен.

Ранее руководитель центра «ЖКХ контроль» Московской области Валерий Мамчур связывал подорожание услуг ЖКХ с инфляцией.