Эксперт в сфере ЖКХ Мамчур: подорожание тарифов на коммунальные услуги связано с инфляцией
С 1 июля в России планируют повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 10%. В беседе с радио «КП» новость прокомментировал руководитель центра «ЖКХ контроль» Московской области Валерий Мамчур.
По его словам, в некоторых местах такое подорожание является обоснованным, в других — нет.
«В основной своей массе, конечно, у нас сфера ЖКХ обслуживается, у всех практически есть дома и свет, и вода, и газоснабжение», — высказался эксперт.
Он также отметил, что соответствующие меры неизменно привязаны к проценту инфляции. Однако данный показатель всегда стараются подогнать под тарифы.