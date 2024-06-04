Эксперт в сфере ЖКХ Мамчур: подорожание тарифов на коммунальные услуги связано с инфляцией

С 1 июля в России планируют повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 10%. В беседе с радио «КП» новость прокомментировал руководитель центра «ЖКХ контроль» Московской области Валерий Мамчур.

По его словам, в некоторых местах такое подорожание является обоснованным, в других — нет.

«В основной своей массе, конечно, у нас сфера ЖКХ обслуживается, у всех практически есть дома и свет, и вода, и газоснабжение», — высказался эксперт.

Он также отметил, что соответствующие меры неизменно привязаны к проценту инфляции. Однако данный показатель всегда стараются подогнать под тарифы.

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