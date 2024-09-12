Могилу легендарного рыцаря Средневековья нашли в России

Археологи обнаружили под Калининградом захоронение легендарного рыцаря Средневековья — Гюнтера фон Хоэнштайна. Об этом сообщили на сайте Института археологии РАН.

Члены экспедиции провели разведку в поселке Ушаково под Калининградом, где остались развалины кирхи Тевтонского ордена. Помимо разных ценностей им попалась надгробная плита одного из самых значимых командоров, известных Бранденбургу.

Уточняется, что на надгробии было представлено изображение рыцаря в плаще с крестом. Он был потомком графского рода из фон Хоэнштайн из Тюрингии, а также прославился как крестоносец — брат Немецкого ордена. Также рыцарь спас императора Карла IV из плена польского короля Казимира III.

Ранее археологи обнаружили в Обдорском остроге в ЯНАО бревна дома, которым более 200 лет. Владельцем жилья был священник.